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TSK'dan ihraç edilen eski üsteğmen sınırda yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski üsteğmen yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" diye anılan Hudut Birliği askerleri, devriye görevi sırasında Yunanistan'a geçmeye çalışan kişiyi tespit etti.
      
Yakalanan zanlının KHK ile ihraç edilen üsteğmen Baki H.(28) olduğu belirlendi.      
 
Gözaltına alınan zanlının sorgusu sürüyor.      
      

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