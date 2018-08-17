TSK'dan ihraç edilen eski üsteğmen sınırda yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski üsteğmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" diye anılan Hudut Birliği askerleri, devriye görevi sırasında Yunanistan'a geçmeye çalışan kişiyi tespit etti.
Yakalanan zanlının KHK ile ihraç edilen üsteğmen Baki H.(28) olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan zanlının sorgusu sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.