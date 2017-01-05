TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK'ya ait 6 hedef vuruldu.
- AA
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca dün 18.59-19.18 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.
Anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu gerçekleştirilen harekatta, terör örgütüne ait 6 hedef ateş altına alınarak imha edildi.
Savaş uçakları, harekatın ardından emniyetle üslerine döndü.
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