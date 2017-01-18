TSK'dan Kandil'e hava harekatı
TSK'dan yapılan açıklamada 'Kandil'e düzenlenen hava harekatında 8 PKK hedefi imha edildi' dendi.
Türk Silahlı Kuvvetkleri Kandil'e hava operasyonu düzenledi. TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk jetleri Kandil'e operasyon düzenledi, 8 hedef vuruldu." denildi.
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