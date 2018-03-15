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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 8 hedef imha edildi

TSK'dan yapılan açıklamada teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edildiği bildirildi.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda, Hakurk ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgeleri ile bölgede görevli birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Teröristlerce barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedefi imha eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

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