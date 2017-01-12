TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
Genelkurmay'dan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında mevzilerin ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında bölgede tespit edilen iki silahlı mevzi imha edildi ve mevzilerdeki teröristler etkisiz hale getirildi.
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