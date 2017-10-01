TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce ( TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, sığınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçaklarınca, dün Metina bölgesindeki terör örgütü PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi.

Harekatta terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı belirlenen silah mevzisi, sığınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.