TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik hava harekatı düzenlendi.
- İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce ( TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, sığınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçaklarınca, dün Metina bölgesindeki terör örgütü PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi.
Harekatta terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı belirlenen silah mevzisi, sığınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.
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