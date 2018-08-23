TSK: Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında PKK'nın mühimmat deposu imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mühimmat ikmal noktası imha edildi.
- AA
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mühimmat ikmal noktasının imha edildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından hava harekatına ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, Hakurk bölgesine bugün düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mühimmat ikmal noktasının imha edildiği duyuruldu.
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