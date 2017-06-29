Zap bölgelerinDE eylem hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta eylem hazırlığında oldukları belirlenen teröristlere hava harekatı düzenledi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, sınır hattındaki üs bölgelerine eylem hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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