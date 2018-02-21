TSK'dan terör hedefleri için yeni mevzi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları ile Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, terör hedeflerinin vurulması için yeni mevziler açılıyor.

TSK ve ÖSO tarafından terör örgütü PYD-YPG/PKK’ya yönelik başlattığı operasyon, top ve obüslerin atışlarıyla sürüyor. Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı sınır köylerinde, Afrin’deki terör hedeflerinin vurulması için toplar ve fırtına obüsler hazır bekletilirken, yeni mevziler açılıyor. Henüz alınmayan bölgeler karşısında açılan mevzilerle, terör örgütü mensuplarının hedefleri bombalanacak.

Bölgede hareketlilik sürerken, ÖSO’ya ait araçların da bölgeye sevk edilmesine devam ediliyor.