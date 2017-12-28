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TSK'dan terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Bitlis'in Ahlat, Siirt'in Eruh ilçelerinde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 av tüfeği ve 270 kilo erzak ele geçirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince Bitlis'in Ahlat, Siirt'in Eruh ilçelerinde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 av tüfeği ve 270 kilo erzak ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü yurt içi olaylar ve günlük faaliyetlere yer verildi.

Buna göre, Siirt'in Eruh ilçesinde güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, bir kalaşnikof piyade tüfeği bulundu. Bitlis'in Ahlat ilçesinde de ise bir kalaşnikof piyade tüfeği, iki av tüfeği ve 270 kilo erzak ele geçirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından da Suriye, Irak ve Yunanistan sınırlarında yasa dışı yollardan geçiş teşebbüsünde bulunan 2 bin 618 kişi yakalandı.

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