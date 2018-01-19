TSK'dan terör örgütü PYD/PKK açıklaması: Çocukları zorla silah altına alıyorlar
Terör örgütü PYD/PKK'nın, Suriye'nin Afrin ilçesinde çocukları zorla silah altına aldığı belirtildi.
- AA
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde çocukları zorla silah altına aldığı ifade edildi.
Afrin'de ellerinde silahlar bulunan, terör örgütünün kıyafetlerini giymiş çocukların fotoğrafları da basınla paylaşıldı.
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