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TSK'dan terör örgütü PYD/PKK açıklaması: Çocukları zorla silah altına alıyorlar

Terör örgütü PYD/PKK'nın, Suriye'nin Afrin ilçesinde çocukları zorla silah altına aldığı belirtildi.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde çocukları zorla silah altına aldığı ifade edildi.

Afrin'de ellerinde silahlar bulunan, terör örgütünün kıyafetlerini giymiş çocukların fotoğrafları da basınla paylaşıldı.

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