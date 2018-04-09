TSK’dan teröristlere Şemdinli’de büyük darbe

TSK, Şemdinli Derecik Balkayalar bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütünün karargah, depo ve barınak olarak kullandığı 3 katlı 8 bölmeli mağarada mühimmat, el yapımı patlayıcı malzemeleri ve 1 tondan fazla yaşam malzemesi bulunarak imha edildiğini açıkladı.