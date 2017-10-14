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TSK'nın İdlib'e askeri sevkiyatları sürüyor

TSK'nın Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde gözlem noktaları oluşturmak amacıyla başlattığı askeri sevkiyatlar sürüyor.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde gözlem noktaları oluşturmak amacıyla başlattığı askeri sevkiyatlar sürüyor.

TSK'ya ait araçlardan oluşan bir konvoy, dün gece Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme bölgesine girerek, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki batı Halep kırsalına ulaştı.

Önceki gün başlayan sevkiyatların aralıklarla sürmesi bekleniyor.

TSK unsurları ilk etapta, Suriye-Türkiye sınırında, terör örgütü PKK/PYD işgalindeki Afrin ilçesi yakınlarında konuşlanıyor.

Suriye'deki ateşkesin diğer garantörleri Rusya ve İran ile varılan Astana anlaşması çerçevesinde gerçekleşen intikal, İdlib-Afrin sınır hattında devam edecek.

Kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde, TSK'nın 10'dan fazla bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor.

Garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan TSK unsurları, Kazakistan'ın başkenti Astana'da varılan anlaşma çerçevesinde konuşlanıyor.

Türkiye İdlib'in iç bölgelerinde, Rus güçleri ise dışında gözlem noktaları kuracak.

TSK'nın İdlib ilindeki gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes rejiminin takibi, kontrol ve gözlem noktaları oluşturmayı hedefleyen misyonu, ÖSO ile koordinasyon içerisinde gerçekleşiyor.

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