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TSK'nın İdlib'e intikali sürüyor

TSK'nın Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde gözlem noktaları oluşturmak amacıyla başlattığı sevkiyatlar devam ediyor.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde gözlem noktaları oluşturmak amacıyla başlattığı askeri sevkiyatlar sürüyor.
 
TSK'ya ait araçlardan oluşan konvoy, öğle saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Kah'a girerek İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Halep'in batı kırsalına ulaştı.
 
Çok sayıda zırhlı aracın bulunduğu konvoy, İdlib - Afrin hattında ilerleyerek gözlem görevini yapacağı noktada konuşlandı.
 
TSK unsurları ilk etapta, Suriye-Türkiye sınırında terör örgütü PKK/PYD işgalindeki Afrin ilçesi yakınlarında konuşlanıyor.
 
Suriye'deki ateşkesin diğer garantörleri Rusya ve İran ile varılan Astana Anlaşması çerçevesinde yapılan sevkiyatlar, İdlib-Afrin sınır hattında devam edecek.
 
Kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak sevkiyatta, TSK'nın 10'dan fazla bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor.
 
TSK'nın İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes rejiminin takibi, kontrol ve gözlem noktaları oluşturmayı hedefleyen misyonu, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile koordinasyon içinde gerçekleşiyor.

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