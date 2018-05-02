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TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlediği hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlediği hava harekatında 2 terörist etkisiz hale gerildi. Terör örgütü tarafından kullanılan çok sayıda mağara ve sığınak imha edildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerce kullanılan barınak, sığınak ve mağaralar da imha edildi.

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