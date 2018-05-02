TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlediği hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlediği hava harekatında 2 terörist etkisiz hale gerildi. Terör örgütü tarafından kullanılan çok sayıda mağara ve sığınak imha edildi.