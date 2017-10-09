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TSK’nın keşif gücü İdlib sınırına giriş yaptı

ÖSO güçleri “Fırtına” obüsleri desteğinde İdlib’e ilerliyor; TSK’nın keşif gücü İdlib sınırından girdi.

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Türkiye, Rusya ve İran arasında ‘Astana’da varılan anlaşmanın ardından Özgür Suriye Ordusu’nun ( ÖSO), Suriye’nin İdlibkentine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ( TSK) desteğiyle başlattığı harekâtın ikinci gününde, TSK'nın keşif güçleri incelemelerde bulunmak için sınırdan içeri girdi. İnsansız hava araçları da havadan an be an bölgeyi takip ediyor.
 
Dün sabah saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib’e, Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) destek amaçlı top atışları yapıldı. ÖSO mensuplarının ilerlediği İdlib’e doğru aralıklı olarak yapılan 7 top atışıyla ÖSO’nun ilerleyişinin kolaylaştırıldığı belirtildi. Sınıra askeri araç ve personel sevkıyatına dün de devam edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) üst düzey yöneticilerinin sınır bölgesinde bulunduğu öğrenildi. (Habertük)

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