TSK’nın mahrem abisi, yurt dışına kaçarken yakalandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Bylock kullanıcısı olan Ö.E. 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Yattığı süre göz önünde bulundurulan Ö.E. tahliye edildi. Ancak daha sonra mahrem abi olduğu tespit edilen Ö.E. için yakalama kararı çıkartıldı.

Mahrem abi, yurt dışına kaçmak isterken Edirne’de yakalandı. Şahsın, Kocaeli’ne getirildiği öğrenildi.