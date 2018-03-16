TSK'nın terör örgütüne yönelik operasyonları devam ediyor

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart gecesi PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon bir haftadır sürüyor.

PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla üs bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarına karşı Mehmetçik, son teknolojik cihazlarla belirlenen terör yuvalarına operasyon düzenledi.

11 mağara, 23 barınak imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kanirash bölgelerindeki teröristlere yönelik operasyonda şimdiye kadar biri yaralı 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Yaralı teröriste güvenlik güçleri operasyon bölgesinde ilk müdahalede bulundu. Bacağından ve kolundan yaralanan teröristi, Mehmetçik tedavi etti.

Yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikteki dağlık, kayalık arazide hava destekli geçekleştirilen operasyonda ayrıca teröristlere ait 11 mağara ve 23 barınak kullanılmaz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda şimdiye kadar 26 el yapımı patlayıcı bulunup imha edildi, zagros keskin nişancı tüfeği, doçka ağır makinalı tüfek, biksi, M-16 piyade silahı, 6'lı bombaatar, kalaşnikof, HK-33 piyade tüfeği, 2 katyuşa roketi, 2 çok namlulu roketatar mühimmatı, bin 200 adet 14.5 mm doçka mermisi, 7 bin adet kalaşnikof mermisi, 30 bin 800 biksi mermisi, 14 RPG-7 roketatar, 10 bidon amonyum nitrat ve çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mehmetçiğin sivil hassasiyeti

Mehmetçiğin TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillere yönelik hassasiyeti, Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonunda da sürüyor.

Mehmetçik, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda sivillerin zarar görmemesi için büyük bir hassasiyet gösteriyor.