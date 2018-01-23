TSK'nın topçu birlikleri Suriye'de
TSK'nın topçu birlikleri, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzilerini ateş altına aldı.
- AA
Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzilerine Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), topçu atışı yapılıyor.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırın Kilis-Hatay hudut hattında konuşlu TSK birlikleri, Afrin'de tespit edilen terör örgütü mevzilerine sabah saatlerinden bu yana aralıklarla top atışı gerçekleştiriyor.
Patlama sesleri, Kilis'in Suriye sınırındaki bazı köylerden de duyuluyor.
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