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TSK'nın topçu birlikleri Suriye'de

TSK'nın topçu birlikleri, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzilerini ateş altına aldı.

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Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzilerine Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), topçu atışı yapılıyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırın Kilis-Hatay hudut hattında konuşlu TSK birlikleri, Afrin'de tespit edilen terör örgütü mevzilerine sabah saatlerinden bu yana aralıklarla top atışı gerçekleştiriyor.

Patlama sesleri, Kilis'in Suriye sınırındaki bazı köylerden de duyuluyor.

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