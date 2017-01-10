TSK'ya milli tüfek teslimatı

Yerli̇ i̇mkan ve kabi̇li̇yetlerle üreti̇len tüfeklerin teslimatı ve Uzun Menzi̇lli̇ Atış Poli̇gonu-Test Merkezi̇ açılışı, yarın Kırıkkale MKE Silah Fabri̇kasında gerçekleşti̇rilecek.

MKE Kurumunca, 2007'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin piyade tüfeği ihtiyacının karşılanmasına yönelik, Milli Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde 5,56 mm MPT projesine başlandı. Bu proje ile envanterlerde bulunan silahların üstün özelliklerini taşıyan, tasarım ve üretimi tamamen yerli, özgün, yeni bir 5,56 mm otomatik piyade tüfeği üretilmesi planlandı. 2008'de TSK'nın istekleri doğrultusunda uygulama planı revize edilerek silahın 7,62 mm olarak üretilmesine karar verildi.

MPT-76, tüm teknik özellikleri ve özgün tasarımıyla dünya silah sektöründe dikkatleri üzerine çekti.

Üretilen 200 adetlik pilot kafile silahlar, birlikler tarafından değişik ortam ve koşullarda kullanılarak iyileştirme önerileri alındı ve 2015'te 20 bin MPT-76 tedariki için sözleşme imzalandı.

Seri üretim dönemi kapsamında 500 adetlik ilk kafile üretimi yaklaşık 1 yılda gerçekleştirildi ve kabul testleri başarıyla tamamlandı.

Kalan 19 bin 500 silahın üretim ve teslimi bu yıl tamamlanacak.

MPT-76'nın bazı özellikleri şöyle:

- Türkiye’nin milli imkanlarla tasarlayıp ürettiği ilk piyade tüfeği.

- 42 farklı tasarım doğrulama testinden geçen ilk ve tek piyade tüfeği.

- 4 yönlü MIL-1913 NATO standardı modüler monte tertibatına sahip olup aksesuar ve gece-gündüz optik nişangah kullanımına uygun.

- Soğuk dövme metodu ile üretilen serbest salınımlı uzun ömürlü namlusuyla kullanıcısına güven veriyor.

- Dakikada 700 atım gerçekleştiriyor, 600 metre etkili menzile ve 800 metre/saniye ilk hıza sahip bulunuyor.

Yarın açılacak Uzun Menzi̇lli̇ Atış Poli̇gonu-Test Merkezi̇, 2 bin 400 metrekare kapalı alan üzerinde faaliyet gösterecek.

Poligon, Ortadoğu ve Avrupa'nın en uzun kapalı atış kanalına sahip poligonu olma özelliğini taşıyor. Merkezde, hafif silahlara ait bütün çevresel testler dünya standartlarında yapılabilecek.