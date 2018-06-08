TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: Öğrencilerimiz bu dersliğe şehidin adının yazılı olduğu kapıdan girip çıkacaklar

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, derslikte düzenlenen törende, Özsoy'un milletin ve bayrağın şerefini korumak için şehit olduğunu söyledi.

Özsoy'un adını yaşatmak ve hatırlatmak için bir araya geldiklerini ifade eden Tabakoğlu, "Bunu çok anlamlı buluyorum. Valiliğimiz güzel bir uygulaması var, ilin yöneticileri şehit ailelerini ziyarete gidiyor. Geçen seneki ziyarette şehidimizin ailesini gördük ve ziyaret ettik. Onların halleriyle hallendik ve ondan sonra bu fikir ortaya çıktı. Fakültemizde sevgili şehidimizin adı yaşayacak. Öğrencilerimiz bu dersliğe şehidin adının yazılı olduğu kapıdan girip çıkacaklar. Bu vatan için bu millet için ne bedeller ödendi, neyin pahasına buradayız, bunu görecekler ve bu anlayışla yetişecekler." diye konuştu.

TÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım da şehitlerin her şeyden önce Allah'ın övgüsünü kazanmış güzel insanlar olduğunu ifade etti.

Şehit polis Özsoy'u minnet ve şükranla andıklarını aktaran Canım, "Onun adını böyle bir mekana vermiş olmaktan dolayı biz mutluyuz ve gururluyuz. Böylece yarının öğretmenleri olacak olan öğrencilerimize vatan ve millet şuurunu kazandırabilmek, şehadetin vatan ve millet uğruna ölüme gitmenin ne olduğunu hissettirebilmek, düşündürmek, böylece bir farkındalık yaratmak istedik." dedi.

Konuşmaların ardından, Özsoy'un özgeçmişi ve fotoğraflarının yer aldığı bir video izletildi. Bu sırada şehidin akrabaları gözyaşlarını tutamadı.

Törene, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, şehidin babası Süleyman ve annesi Hafize Çetin, şehidin akrabaları, akademisyenler ve meslektaşları katıldı.

Şehidin babası Süleyman Çetin, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin bu dersliğe girdikçe vatanın kolay kazanılmadığını anlayacağını belirterek, "Buradaki öğretmenler, vatan ve millet sevgisinin ne olduğunu öğrencilerine göstererek anlatacaklar. Öğrenciler vatan ve bayrak için yaşadığını görmek zorunda. Burayı yapanlardan Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Şehit kabri başında anıldı

Bu arada Özsoy, şehadetinin ikinci yılında ailesi, sevenleri ve meslektaşları tarafından kabri başında dualarla anıldı. Edirne Yenişehir Mezarlığı'nda şehidin kabri başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu.

Anma programına, şehidin ailesi, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, siyasi parti temsilcileri ve meslektaşları katıldı.