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Tüfekli saldırıya domatesle karşılık verdi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tüfekle saldırıya uğrayan manav, kendisini korumak için saldırgana domates attı.

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Alınan bilgiye göre Mahmut P, ablasından boşanan eski eniştesi Mehmet Tosun'a, işlettiği manava giderek bir süre tartıştıktan sonra tüfekle rastgele ateş etmeye başladı.

Görüntülerde saldırı sırasında dükkandaki 3 kişinin sebze tezgahının altına saklanarak korunmaya çalıştığı, Mehmet Tosun'un ise saldırgana domates atarak kendini korumaya çalıştığı görülüyor.

Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili saldırgan Mahmut P. gözaltına alındı.

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