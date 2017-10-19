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Tugay Komutanı Yetgin'in tutukluluk halinin devamına karar devamına karar verildi

FETÖ'nün 'Sarıkamış Ana Komuta Kademesi' davasında Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Murat Yetgin'in de aralarında bulunduğu 9 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları belirtilen ve örgütün sözde "Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Kurmay Başkanı" olarak atamayı planladığı, dönemin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Murat Yetgin'in de aralarında bulunduğu bir kısmı eski 26 askeri personelin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Yetgin'in yanı sıra, dönemin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutan Yardımcısı eski albay Murat Macun, eski albaylar Ekrem Bahşi, Sait Müjdat Yılmaz, eski yarbaylar Ferhat Akgün, Süleyman Türker ve Gürhan Yener, dönemin Harekat ve Eğitim Şube Müdürü eski binbaşı Mehmet Avcı, Havan Bölük Komutanı ve bölük karargahında görevli eski yüzbaşı Erkan Öztürk ve Tugay Komutanı emir subayı eski astsubay Ayhan Karagöz katıldı.

Davanın tutuksuz yargılanan 16 sanığı ve tüm sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık eski tuğgeneral Yetgin, yaptığı savunmada, 15 Temmuz gecesi tugaya davet edilen hakim ve savcılara yönelik herhangi bir zorlamalarının olmadığını iddia ederek, "Tugaya davet edilen hakim ve savcılara sert davranılmadı, cep telefonları alınmadı, nazik davranıldı. İlk önce emniyet müdürlüğüne daha sonra tugaya geldiler. Maksat gözaltı veya başka birşey değildi, istişare amaçlı çağrıldılar. Gözaltı veya alıkoyma olmadı. Sarıkamış'ta kamu personeline yönelik böyle birşey olmadı. Baştan beri bir yanılgı içerisindeydik. İki saat sonra askerleri geri çektik." ifadesini kullandı. 

Davanın bugün görülen dördüncü duruşmasında ifade veren sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süre ve toplanan delilleri dikkate alarak sanık Ayhan Karagöz'ü tahliye etti.

Yetgin'in de aralarında bulunduğu diğer 9 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, davayı erteledi.

İddianameden

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine katıldıkları iddia edilen dönemin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı olan eski tuğgeneral Murat Yetgin'in de aralarında yer aldığı, örgütün "Sarıkamış Ana Komuta Kademesi"ni oluşturdukları öne sürülen 26 askeri personel "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 15 Temmuz gecesi Sarıkamış ilçesindeki 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı birçok rütbeli askerin tam teçhizatlı olarak zırhlı ya da zırhsız askeri araçlarla ilçe merkezine inerek, ilçenin önemli noktalarını zapt ettiği, bazı kamu görevlilerini silah gücüyle rehin aldığı, İlçe Emniyet Müdürlüğünü işgal ettiği ve birçok kamu kurumunun etrafını çevirdiği aktarılıyor. Tugay komutanı ve subay rütbesindeki birden çok asker tarafından ilçe meydanında toplanan halka alenen sıkıyönetim ilan edildiği, sokağa çıkma yasağı konulduğu anlatılıyor.

Yetgin'in darbe girişiminin başarılı olması halinde örgütün sözde sıkıyönetim atama listesinde "KKK Kurmay Başkanı" olarak yer aldığı belirtilen iddianamede, sanıkların, "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

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