Tuğmamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin davada 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Tuğmamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin davada 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
- AA
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Tuğmamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin davada 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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