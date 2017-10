TÜGVA Diyarbakır İl Temsilciliği binası açıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır İl Temsilciliğinin açılışı yapıldı. Merkez Kayapınar ilçesi Ekin Park'ta düzenlenen törende konuşan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, gençlerin gücünü geçmişinden alan ve iddiasını geleceğe taşıyan bir yolculuğun temsilcileri olmak zorunda olduğunu söyledi.

Bir toplumun en önemli varlığının gençler olduğunu belirten Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Şüphesiz sadece gençlere sahip olmak değil bu gençleri iman, irfan ve ilimle buluşturmak gerekir. Onlara geçmişini anlatmak, geçmişinden ders alarak geleceğe ilişkin sorumluluğunu anlatmak, bu çerçevede değerlerine, dinine, devletine ve milletine sahip çıkacak bir şuur yerleştirmek lazım. Bugün bizler sadece bölgede ve dünyanın her köşesinde haksızlığa, zulme, yanlışlığa karşı dik duran mağdur ve mazlum neredeyse yardımına koşan, onunla birlikte elini tutup hakkı ayağa kaldıran bir anlayışı temsil ediyoruz. Her bir gencimiz değerlerini taşıyacak bir bilincin, imanın ve şuurun temsilcileridir. Tıpkı 15 Temmuz'da irademize, devletimize ve geleceğimize kasteden hainler karşısında dimdik ayakta duran gençlik gibi. Her türlü tehdidin karşısında en büyük güvencemiz siz gençlerimizsiniz."

Törene katılan TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ise TÜGVA olarak gençliğe hizmet etme heyecanı ve aşkıyla her geçen gün hızla büyüdüklerini dile getirdi.

Gençlerin olduğu her alanda hizmetlerini gerçekleştirdiklerini aktaran Emanet, "Her geçen gün dünya sahnesinde daha önemli bir role soyunan 2023, 2053 ve 2071 gibi vizyonlara sahip bir ülke olarak biz de üzerimizdeki sorumluluğumuzu hissediyoruz. Bu vizyona ulaşabilmek için en kıymetli varlığımız olan gençlerimize en iyi şekilde bakmamız lazım." dedi.

Gençlerin sadece bu topraklar için değil bütün dünyaya iyiliği, hakkı, adaleti yayacak nesiller olmaları gerektiğini ifade eden Emanet, şunları söyledi:

"İnanıyoruz ki açtığımız bu temsilcilik binalarıyla beraber burada ektiğimiz tohumlar yarın yeşerecek. Buradaki güzel genç kardeşlerimiz yarın inşallah başta Diyarbakır'ın sonra Türkiye'nin ve dünyanın çehresini yeniden değiştirecek."

Törene, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Ali Demir, AK Parti MKYK üyesi Mehmet Emin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Dicle Üniversitesi Rektörü Talip Gül, bürokratlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.