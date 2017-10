TÜGVA Diyarbakır İl Temsilciliği binası açıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır İl Temsilciliğinin açılışı yapıldı. Merkez Kayapınar ilçesi Ekin Park'ta düzenlenen törende konuşan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, gençlerin gücünü geçmişinden alan ve iddiasını geleceğe taşıyan bir yolculuğun temsilcileri olmak zorunda olduğunu söyledi.

Bir toplumun en önemli varlığının gençler olduğunu belirten Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Şüphesiz sadece gençlere sahip olmak değil bu gençleri iman, irfan ve ilimle buluşturmak gerekir. Onlara geçmişini anlatmak, geçmişinden ders alarak geleceğe ilişkin sorumluluğunu anlatmak, bu çerçevede değerlerine, dinine, devletine ve milletine sahip çıkacak bir şuur yerleştirmek lazım. Bugün bizler sadece bölgede ve dünyanın her köşesinde haksızlığa, zulme, yanlışlığa karşı dik duran mağdur ve mazlum neredeyse yardımına koşan, onunla birlikte elini tutup hakkı ayağa kaldıran bir anlayışı temsil ediyoruz. Her bir gencimiz değerlerini taşıyacak bir bilincin, imanın ve şuurun temsilcileridir. Tıpkı 15 Temmuz'da irademize, devletimize ve geleceğimize kasteden hainler karşısında dimdik ayakta duran gençlik gibi. Her türlü tehdidin karşısında en büyük güvencemiz siz gençlerimizsiniz."