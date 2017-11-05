TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Batılılaşma ve modernleşme adı altında geçmişimizle bağımız koparıldı

Erdoğan, TÜGVA Mardin İl Temsilciliğinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Anadolu'nun dört bir tarafında temsilcilik binaları, kitap kafe ve gençlik merkezleriyle faaliyetlerini genişletmeye devam ettiğini belirterek, değerlerini bilen ve geleceğini böyle bir altyapıyla kurma azminde bir gençlik hedeflediklerini söyledi.

Batı medeniyetinin artık dünyanın meselelerine çözüm üretemediğini ifade eden Erdoğan, uluslararası kuruluşların gözü önünde ve onların aldığı kararlarla yönetilen bir dünya sisteminde birçok katliamın gerçekleştiğini, BM'nin Suriye, Irak, Arakan ve Afrika’da yaşanan insani trajedilere karşı adım atmadığını vurguladı.

"'Endüstrileşme' diye kıtaları sömürgeleştirdiler"

Teknoloji, ekonomik büyüme, fen, bilim ve sanayide gelişmelerin insanlığa daha iyi bir gelecek vadettiğinden hareketle "batılılaşma ve modernleşme" süreci yaşandığına dikkati çeken Erdoğan, "Gördük ki bütün bu söylenenler Batı'ya da huzur getirmedi, dünyaya da hiç huzur getirmedi. Bilakis 'endüstrileşme' diye kıtaları sömürgeleştirdiler. 'Gelişme' diyerek, insanları fakirleştirdiler, 'insan hakları' diyerek insan katliamına göz yumdular, 'demokrasi' diyerek insanların özgürlüklerinin elinden alınmasına göz yumdular." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın gönlü en zengin ülkesi olduğumuzu kanıtlamış olduk"

"Demek ki dünyanı bu gidişi gidiş değil" ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın mazlum milletleri özellikle İslam ümmeti bir umudun peşinde bir arayış içerisinde. Tam böyle bir dönüm noktasında Türkiye Cumhuriyeti son 15 yıldır ortaya koyduğu performansla milli gelirine oranla dış yardımlarda dünyanın birinci ülkesi. Dünyanın en zengin ülkesi değiliz belki ama bu istatistiğe göre dünyanın gönlü en zengin ülkesi olduğumuzu kanıtlamış olduk."

"15 Temmuz adeta bu milletin uyanışının bir miladıydı"

Türkiye bu düzenin düzen olmadığını her platformda cesurca haykırdığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"'Batılılaşma ve modernleşme' adı altında geçmişimizle bağımız koparıldı. Millet olarak neredeyse tanınamaz hale gelecektik ama şimdi hamdolsun son 15 beş yıldır bu millet uyanışa geçti. İşte 15 Temmuz adeta bu milletin uyanışının bir miladıydı. Neydi o milat biz nasıl ki bağımsızlığımıza aşık bir millet idik, nasıl ki ecdadımız bağımsızlığımız, zulme karşı mücadele için dünyanın dört bir yanında at binip kılıç kuşanmıştı. İşte şimdi gençlerimizle beraber 80 milyonluk vatan evladı biz yine bağımsızlığımız, özgürlüğümüz, geleceğimizi kendimiz kurabilmek için ne fedakarlık gerekiyorsa yaparız noktasında olduğumuzu gösterdi."

"Cumhurbaşkanımız gençliğe çok önem veriyor"

Bilal Erdoğan, gençlerimizin geleceğini açmak, aydınlatmak, imkanlar tanımak için bu çalışmaların büyük önem taşıdığına değinerek, "Cumhurbaşkanımız gençliğe çok önem veriyor. Özellikle kızlarımızın yetişmesine çok önem veriyor. Bu faaliyetlerle bu çalışmalarla, kendilerinin karar verdiği ve bütün çalışmalarının kendilerinin icra ettiği bir gençlik vakfı bu sayede bizim hayallerimizin ötesine onlar geçecekler. Bizim hayallerimizin erişemediği yere onların hayali erişecek. Çünkü onlar yetişirken onları daha çok destekleyen, önünü açan bir yönetim şu anda iktidarda." diye konuştu.

- "Gençlere özel önem veriyoruz"

Mardin Valisi Mustafa Yaman da ülkelerin gerçek zenginliğinin, tarihine saygı duyan değerleri, idealleri, gayretleri olan ve özellikle Allah rızası ile ülke menfaati gözeten gençliğe sahip olmaktan geçtiğini söyledi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere büyük önem verildiğini vurgulayan Yaman, "Bir yandan bu erdemli gençliği yetirme gayreti gösterirken diğer yandan da şehirleri inşa etmeye çalışmalıyız. Mardinmasa, gençlik evi ve bilgi evleri gibi oluşturduğumuz ve bir araya getirdiğimiz ekiplerle toplumun herkesimin gönlüne giriyor ve şehrimizin ruhuna dokunmaya çalışıyoruz." dedi.

- "Potansiyeli ortaya çıkaracak mekanlar sunuyoruz"

TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ise çok kısa bir sürede 81 ile temsilcilik atadıklarını ve 259 ilçe temsilciliklerini aktif hale getirdiklerini kaydetti.

İl ve ilçe temsilcilikleri, gençlik merkezleri ve 38 ildeki yurtlarla gençliğe her alanda hizmet etmeyi amaçladıklarını aktaran Emanet, "Ülkemiz artık her anlamda büyüyor. Dünya sahnesinde önemli bir role soyunurken artık bizimde sivil toplum olarak ülkemizin geleceğine hizmet edecek nesiller yetiştirme noktasında daha fazla inisiyatif alma ve çalışmamız gerekti. Bu vesile ile bizler de gençlerimizin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkaracak mekanlar sunuyoruz." diye konuştu.

Emanet, gençlerin ülkenin, ümmetin ve dünyanın geleceğine katkı sağlayacak sorumluluğu alması gerektiğini kaydetti.

TÜGVA Mardin İl Temsilcisi Mesut Çetin de vakfın ildeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Erdoğan, Yaman ve protokol üyeleri, il temsilciliğini açarak hizmet binasını gezdi.

Programa, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gençler katıldı.