TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: Biz gençliğimizin kendi geleceğini kurmasını istiyoruz

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Biz gençliğimizi kendi kimliğinden kopartılarak, kimliksizleştirilerek, Batı taklitçisi olarak değil, tarihimizden gelen bütün değerlerimizi ve altyapımızı özümseyerek, kendi geleceğini kurmasını istiyoruz. Bu gelecek Batı'nın ilerisinde bir gelecek olmalı." dedi.

TÜGVA Bolu İl Temsilciliği binasının açılış töreninde konuşan Erdoğan, TÜGVA'nın kimliksizleştirilmeye çalışılan bir milletin yeniden uyanışının gençlikteki yansımasını temsil ettiğini belirtti.

Türkiye'nin batılılaşma adı altında 150-200 yıllık bir süreç yaşadığını anlatan Erdoğan, bu batılılaşmanın Türkiye'ye bir getirisinin bulunmadığını belirtti.

Erdoğan, bunun sadece şekil olarak batılılaşmayı getirdiğini ifade ederek, "Giyimimiz, kuşamımız, dinlenilen müzikler, televizyonlarda izlenilen filmler, yediğimiz yemeklere gelinceye kadar sadece Batı'nın adeta gelenek görenek ve adetlerini kopyalamaya çalıştık. Ama batının ilmini, fennini, teknolojisini aldık mı derseniz? Koca bir hayır." diye konuştu.

Erdoğan, kendi uçağını ve otomobilini üretmeye çalışan Türkiye'ye hep engel olunduğunu ifade ederek, "Bu projelere son verildi. Neden? Bize batılılaşmada dayatmak istedikleri şey, batının nesi varsa onu satın almaktan ibaretti. Batılılaşma, yani Batı'nın kapı kulu olmak. Batı'nın pazarı olmak. Bundan öteye geçmemizi istemediler." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son 15 yılda yaşadığı gelişme ve güçlenmeden sonra başlatılan Gezi Parkı süreciyle özellikle gençlerin manipüle edilerek Türkiye’nin önünün yine kesilmek istendiğini vurgulayan Bilal Erdoğan, kimsenin özgür, bağımsız ve kendi kararlarını veren bir Türkiye istemediğini söyledi.

"21. yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak"

Erdoğan, "dost ve müttefik ülke" laflarının hepsinin birer yalandan ibaret olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

'"Benim dediğimi yapacaksın, benim menfaatim neyi gerektiriyorsa öyle hareket edeceksin.' Bizden beklenen bu. Bunun gençlikteki yansıması nedir? Özenti bir gençlik yetişsin, o da bizim bu planımızı uygulasın. Bunu kabul etmiyoruz. Biz gençliğimizi kendi kimliğinden kopartılarak, kimliksizleştirilerek, Batı taklitçisi olarak değil, tarihimizden gelen bütün değerlerimizi ve altyapımızı özümseyerek, kendi geleceğini kurmasını istiyoruz. Bu gelecek Batı'nın ilerisinde bir gelecek olmalı."

Türk milletinin, özgürce kararlar veren Türkiye’nin yanında, arkasında durmak zorunda olduğunu belirten Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Bunun parçası olmak zorundayız ve buna zarar vermeye çalışanlara, buna halel getirmeye çalışanlara 'Dur' demeliyiz. İnşallah TÜGVA gençliği işte bunun gençlikteki karşılığı demektir. İşte bu anlayış ve istikametle yetişen gençler demektir."

Erdoğan, 21. yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olacağını ve bu konuda hiçbir şüphesinin bulunmadığını belirterek, şöyle konuştu: