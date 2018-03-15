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TÜGVA'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

TÜGVA heyeti Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek üzere Hatay'a geldi.

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet ve beraberindeki heyet Zeytin Dalı Harekatı'nda destek vermek üzere Hatay'a geldi.

İlk olarak Kırıkhan ilçesine gelen ve burada Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın babaevini ziyaret eden TÜGVA Genel Başkanı Emanet, şehidin babası Mustafa Bayram'a başsağlığı diledi.

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