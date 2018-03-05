Tüm dünya gördü dimdik ayaktayız

Bir İstanbul Masalı, İsimsizler ve Küçük Hanımefendi gibi önemli dizilerde rol alan Taner Ertürkler, şimdilerde ise Payitaht Abdülhamid de Selim Paşa karakteriyle dikkat çekiyor. Seka Platoları’nda bir araya geldiğimiz ünlü oyuncuyla keyifli bir söyleyişi gerçekleştirdik.

- Bu projede neden olmak istediniz?

İşin açıkçası ülkemizde tarihsel dönem işleri çok az yapılıyordu. Şimdi şimdi biraz artmaya başladı. Payitaht’ın geçen seneden gelen bir başarısı var. Yapımcımız ES Film ‘İsimsizler’ adlı bir dizisi vardı ben orada da rol almıştım daha sonra buraya geldim. Balıkesir’den sonra Kocaeli’ne geçtim. Atmosferi ve karakteriyle beni çok etkiledi. Bu tarz işler, bizim gibi oyuncular için biçilmiş kaftan.

- Selim Paşa için özel hazırlandınız mı?

Senaryo ekibinin başındaki isim aynı zamanda eşim Ayça Mutlugil. Böyle bir avantajım oldu işin açıkçası(Gülüyor). Birbirimize yardımcı olduk diyebilirim.

SİYASİ ZEKASI ETKİLİYOR

- Abdülhamid gerçekten çok ilgi gördü ve sevildi…

Sultan Abdülhamid Han çok güçlü bir karakter. Müthiş bir siyasi zekası olması, kendine hayran bırakmış bir lider olması başta çok etkiliyor. Günümüzle çok örtüşen bir durumu var karakterin. O dönemde yaşanan olaylar, iç ve dış güçlere karşı mücadele vermiş bir padişah. Açıkçası bu olaylar günümüzde de güncelliğini koruyor ve paralel kurgu görülüyor. Dizimiz günümüzün nabzını tutuyor.

- Selim Paşa nasıl bir karakter?

Padişah tarafından güvenilir, sadık bir paşası olarak mabeyne çağrılıyor. Madencilik okumuş mesleği kuyumcu olan Selim Paşa, tarihteki yeri incelendiğinde petrolün ve yer altı madenlerinin başına getirilen önemli bir kişilik.

- Bu projenin oyunculuğunuza nasıl bir katkısı olacak?

Dönemsel bir iş olduğu için muhakkak katkısı bu olacak. Kostüm, farklı konuşma, farklı oyunculuk inanıyorum ki bir sonraki işlerde çok faydasını göreceğim.

- Özellikle kostümleriniz çok güzel değil mi?

Gerçekten öyle. İnsan kendini o kostümler, müthiş dekorlar içerisinde çok farklı görüyor. Motivasyonumuz artıyor. Özellikle kostümlerimize sosyal medyadan çok büyük bir ilgi var.

- Payitaht kalabalık bir ekip…

Oldukça. Ben bu sezon katıldım ekibe. Hangi iş olursa olsun bir oyuncu için zordur oturmuş bir işe dahil olmak. Ekibi tanımak, o atmosferin havasını solumak için zamana ihtiyaç vardır. Daha önce tanıdığım için hepsi birer altın değerinde olan ekibimize sonradan katılmak hiç zorlamadı beni. Hepsi çok düzgün insanlar.

- Bundan sonra nasıl bir projede yer almak istersiniz?

Ses getirecek sinema filmlerinde üst düzey rollerde yer almak her oyuncunu kalbinde yatar diye düşünüyorum.