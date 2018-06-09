Tüm dünya Türkçe öğrenecek

Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) Türk kültürünü yakından tanıma ve Türkçelerini geliştirme fırsatı sunduğu Türkçe Yaz Okulu programı, bu yıl 125 farklı ülkeden 1071 öğrencinin katılımıyla 16 Temmuz-12 Ağustos arasında 9’uncu kez düzenlenecek.

Program kapsamında öğrenciler, Türkçenin yanı sıra bir ay boyunca tarihi mekanları gezecek, düğün ve kına gecesi gibi geleneksel etkinliklere, halk oyunları gibi kurslara katılacak.

Dünya çapında 100 bin kişinin başvurduğu Türkçe Yaz Okulu Programı’nda öğrenciler iletişim dili olarak Türkçe’yi kullanacak. Türkiye’nin farklı illerinde misafir edilen öğrenciler, hazırlıklarına aylar öncesinden başlanan 30 üniversitede derslere katılarak Türkçe pratik yapma imkanı da bulacak.

Katılımcılar ayrıca Türkiye’nin zenginliklerinin tanıtımını yapmak için sosyal medyada birbirleriyle yarışacak.