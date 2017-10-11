Tuna Nehri'nin kıyısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan’da Kale Meydanı’nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrat'ta Kale Meydanı'nı (Kalemegdan) ziyaret etti.
ALKIŞLAR ARASINDA YÜRÜDÜ
Kale Meydanı'nda Erdoğan ve eşini binlerce kişi karşıladı ve sevgi gösterisinde bulundu. Yürüyüş sırasında dakikalarca alkışlar susmadı.
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