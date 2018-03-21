Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tunca Nehri'nin debisi yine yükselmeye başladı

Tunca Nehri'nin debisinin yükselmesi nedeniyle Sarayiçi bölgesindeki tarihi köprülerden geçişler güçlükle sağlanıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaynağını aldığı Bulgaristan ve Edirne'deki sağanaklar nedeniyle debisi yeniden yükselen Tunca Nehri, Sarayiçi'nde bazı noktalarda çevreye yayılmaya başladı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı çevresi ile Fatih ve Tunca köprülerinin girişlerine su doldu. Tarihi taş köprülerin girişlerinin su dolması nedeniyle sürücüler zorlanarak geçiş yapabildi.

Edirne Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrolleri sonrası köprülerin trafiğe kapatılması yönünde belediyeye bilgi aktardı.

Geçen haftalarda da debisi 200 metreküp/saniye seviyelerine yaklaşan ve Sarayiçi adasının tamamını sular altında bırakan Tunca Nehri'nin debisi 159 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan ABD´ye net Afrin mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan ABD´ye net Afrin mesajı

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Son hali şaşkına çevirdi

Son hali şaşkına çevirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA