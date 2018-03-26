Tunca Nehri'nin debisinin yükselmesi sonucu çeltik arazileri sular altında kaldı

Tunca Nehri'nin debisi, kaynağını aldığı Bulgaristan ve kentteki sağanaklar nedeniyle 24 saatte 19 metreküp/saniye artarak 233 metreküp/saniyeye çıktı.

Sarayiçi adasını çeviren iki koldan yayılan nehir, buranın tamamına yakınını su altında bıraktı.

Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği, Tavuk Ormanı, Tarihi Kırkpınar Er Meydanı'nın da bulunduğu Sarayiçi'nin yanı sıra tarım arazileri de sular altında kaldı.

Köprü girişlerinin su ile dolması ve geçişlerde tehlike arz etmesi sebebiyle tarihi Fatih, Kanuni köprüleri trafiğe kapalı tutuluyor.

- Çiftçi tarlada kayıkla geziyor

Değirmenyeni köyü yolu nehrin kara yolundan akması nedeniyle kapandı.

Nehrin araziye yayılması nedeniyle Değirmenyeni köyünün çeltik arazileri sular altında kaldı. Tarlalara su dolması nedeniyle bazı çiftçilerin kayıkla gezdiği görüldü.

Tunca Nehri'nin karıştığı Meriç Nehri'nin de seviyesi arttı. Meriç Nehri'nin debisi de arttı. Dün 781 metreküp/saniye seviyesinde ölçülen Meriç'in debisi 875 metreküp/saniye olarak kaydedildi.