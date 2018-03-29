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Tunca ve Meriç nehirlerinin debilerinde düşüş

Tunca ve Meriç nehirlerinin debilerinde düşüş devam ediyor.

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Gece saatlerinde 276 metreküp/saniye seviyesindeki Tunca Nehri'nin debisi, son ölçümlere göre 264 metreküp/saniye olarak belirlendi. Meriç Nehri'ndeki su seviyesi de 1353 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Düşüşe rağmen her iki nehir için DSİ'nin risk seviyesi "kırmızı alarm" düzeyinde.

Bulgaristan'ın İvoylovgrad İstasyonu'ndaki ölçüme göre, her iki nehri besleyen Arda Nehri'nin debisinde de düşüş kaydedildi.

Nehir taşkını nedeniyle halen Değirmenyeni köy ile Bosnaköy yolları trafiğe kapalı tutuluyor. Pek çok tarım arazisi de su altında. Fatih, Kanuni, Yalnızgöz, Meriç ve Tunca köprüleri de ulaşıma kapalı bulunuyor.

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