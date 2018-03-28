Tunceli belediyesine ait 12 lojman dar gelirlilere ücretsiz tahsis edilecek

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, hem Vali hem de Belediye Başkan Vekili olarak halkın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Vatandaşların çalışmalardan memnun olduğunu ifade eden Sonel, "Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını yöre insanımıza göstermeye çalışıyoruz. Araştırmamızda şehir merkezinde belediye başkanlığına ait dubleks lojman dahil 12 konut olduğunu tespit ettik. Bunları da bugünlerde Tunceli'de yetim, öksüz, garip ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza tahsis edeceğiz. Yöre insanımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Sonel, amaçlarının ihtiyaç sahibi vatandaşları desteklemek olduğunu vurgulayarak tespit edilen ihtiyaç sahibi, yetim ve öksüz ailelerin bu lojmanlarda ücretsiz oturacaklarını söyledi.

Belediyeye ait iş yerlerindeki bakım onarım çalışmalarına da değinen Sonel, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Bu işyerlerindeki yenileme ve modernizasyon çalışmalarının giderlerinin esnaflara yansıtılmadığını vurgulayan Sonel, şunları söyledi:

"Belediyemize ait 15 ait dükkanımız var. Onları da yine esnaflarımıza kira karşılığı vereceğiz. Ayrıca kent meydanı ve yeraltı çarşısında 85 bakımsız dükkan vardı, bu dükkanlarımızı da en iyi ve en modern şekille dönüştürerek hak sahibi esnaflarımıza tahsis edeceğiz."