Tunceli Devlet Hastanesinde yangın çıktı, hastalar tahliye edildi
Tunceli Devlet Hastanesinde kantinin yanındaki bir odada çıkan yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Tunceli Devlet Hastanesinde kazan dairesi ile kantin yanındaki bir odada yangın çıktı. Görevliler itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Yangın kısa sürede söndürüldü ancak hastane içerisinin duman olması nedeniyle hastalar, UMKE, AFAD, Sağlık ve İtfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel olayı duyar duymaz hastaneye gelerek ilgililerden bilgi aldı.
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