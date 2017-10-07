Tunceli Devlet Hastanesinde yangın çıktı, hastalar tahliye edildi

Edinilen bilgiye göre, Tunceli Devlet Hastanesinde kazan dairesi ile kantin yanındaki bir odada yangın çıktı. Görevliler itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Yangın kısa sürede söndürüldü ancak hastane içerisinin duman olması nedeniyle hastalar, UMKE, AFAD, Sağlık ve İtfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel olayı duyar duymaz hastaneye gelerek ilgililerden bilgi aldı.