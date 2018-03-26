Tunceli merkezli FETÖ operasyonu: 6 eski polise gözaltı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken çeşitli tarihlerde ihraç edilen 6 eski polis, gözaltına alındı. Şüphelilerin dün Tunceli'ye getirilerek sorgularına başlandığı öğrenildi.

Öte yandan, Tunceli'de farklı birliklerde görev yaparken, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda farklı tarihlerde gözaltına alınan ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu 5 askerin, Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nde devam eden sorgu sırasında terör örgütü üyesi olduklarını itiraf ettiği öğrenildi. İtirafçı olarak etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediklerini beyan eden şüpheliler, ifadelerinin ardından dün sevk edildikleri savcılıkta, örgütün yapılanması ve faalliyetleri ile ilgili bilgiler verdi. Tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler, etkin pişmanlık yasasından yararlandırılarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.