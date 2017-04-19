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Tunceli şehitlerinin naaşı Elazığ'a getirildi

Tunceli’de düşen helikopterde şehit olan 7'si polis, 1'i hakim, 1'i astsubay ve 3 mürettebatın naaşı Elazığ'a getirildi.

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Tunceli’nin Pülümür ilçesinden 11.40 sıralarında havalanan Skorsky S-70 Blackhawk tipi Polis Helikopterinden 10 dakika sonra irtibat kesilmişti. Tunceli, Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır'dan giden kurtarma ekipleri, 4 saat süren çalışmanın ardından Pülümür ilçesine bağlı Sarıgül Köyü çevresinde 2 bin 500 rakımlı Mahmutboğazının karla kaplı dağlık arazisinde helikopterin enkazını bulmuş ve 12 personelin şehit olduğunu belirlenmişti.    Şehit olan Tunceli’nin Pülümür ilçesinde görev yapan polis memurları Ekrem Dereli ve  Sadettin Demir ile Nazimiye İlçesinde görev yapan polis memurları  Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım, Azam Gündede’nin  komiser yardımcılığı sınavına girmek için helikopterde oldukları öğrenildi. 
 
   Şehit polislerin yanı sıra  Tunceli'den helikoptere binen Hakim Onur Alan, Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman ile  mürettebatlardan Komiser Pilot Abdullah Ortanca, polis memuru teknisyen Murat Ködük ve sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu'da şehit olmuştu.
 
Olay yerinden alınan şehitlerin naaşları helikopterlerle   Fırat Üniversitesindeki piste getirildi. Helikopterlerden alınan şehitlerin naaşları ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna getirildi.
 

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