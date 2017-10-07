Tunceli Valiliği: Şehit edilen Necmettin öğretmenin kanı yerde kalmadı

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, 16 Haziran 2017 tarihinde Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun kesilerek öğretmen Necmettin Yılmaz'ın PKK terör örgütünce aracının yakılarak kaçırılması ve şehit edilmesi ile ilgili olay yerinde 3 kovan bulunduğu belirtildi. 20 Temmuz 2017 tarihinde Tunceli-Pülümür karayolunda 'Cesur' kod adlı Celal Aşkın'ın da aralarında bulunduğu 6 bölücü terör örgütü üyesinin İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Tunceli Valiliği'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Ele geçen silahların yapılan balistik incelemesinde, ele geçirilen silahlardan birinin, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit edilmesi olayında elde edilen kovanları atan Kalaşnikof marka silah olduğu balistik açıdan tespit edilmiştir. Şehit öğretmenimizin kanı yerde kalmamıştır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."