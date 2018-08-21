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Tunceli Valiliği’nden terör örgütünün hain saldırısına ilişkin açıklama

Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesinde bir kadının ağır yaralandığı mayın patlamasına ilişkin açıklama yaptı.

  • IHA
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Valilik açıklamasında, “21 Ağustos 2018 tarihinde Nazımiye Ramazan Köy Bölgesi’nde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış mayına bir kadın vatandaşımızın basması sonucu mayın infilak etmiş vatandaşımız ağır yaralanmıştır. Bölgeye derhal AFAD ve 112 ekiplerimiz gönderilmiş, vatandaşımız bölgeden Valiliğimizce tahsis edilen helikopter ile alınarak Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir” denildi.
 

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