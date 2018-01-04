Tunceli'de 1 sığınak imha edildi, çok sayıda EYP malzemesi ele geçirildi

Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timlerin Ovacık ilçesi kırsalında operasyon düzenlendiğini ve bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 1 sığınağın ele geçirildiği bildirildi. Valilik açıklamasında, "Ovacık ilçemiz kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca devam eden operasyon kapsamında bulunan sığınak içerisinde 20 kilogram amonyum nitrat, 5 adet şarjör kütüklüğü, 1 adet el dürbünü, 1 adet sırt çantası, 50 metre hortum, 1000 metre ip, 2 adet sera naylonu, 700 met kablo, 35 adet EYP yapımında kullanılan boru, 3 adet büyük hilti, 4 adet kazma, 1 adet kürek 30 adet testere, 3 adet battaniye, 30 adet ampül, 50 adet tüp başlığı, 12 koli A-4 kağıdı, 10 adet enjektör ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.