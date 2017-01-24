Tunceli'de 2 asker FETÖ'den tutuklandı
Tunceli'de Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir astsubay ve 1 uzman jandarma, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
- DHA
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sonrasında, FETÖ/PDY'ye yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında merkezde gözaltına alınan 1 astsubay ve 1 uzman jandarmanın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.