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Tunceli'de 2 asker FETÖ'den tutuklandı

Tunceli'de Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir astsubay ve 1 uzman jandarma, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

  • DHA
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sonrasında, FETÖ/PDY'ye yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında merkezde gözaltına alınan 1 astsubay ve 1 uzman jandarmanın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.
 
 

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