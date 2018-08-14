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Tunceli'de 2 terörist daha öldürüldü

Tunceli'de düzenlenen operasyonda 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinin Çırtık Deresi bölgesinde terör örgütüne yönelik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timleri ile ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda sıcak temas sağlanan PKK'lı 2 kadın terörist ölü ele geçirildi.

Çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavileri süren 2 askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı, bölgedeki operasyonun devam ettiği belirtildi.

Kent genelinde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

İl merkezi kırsalında bugün düzenlenen bir başka operasyonda eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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