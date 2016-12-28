Tunceli'de 2 terörist öldürüldü
Tunceli Valiliği, Hozat ilçesi Aşağışavaliler mevkisinde 2 DHKP/C'li teröristin öldürüldüğünü bildirdi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, Aşağışavaliler mevkisinde güvenlik güçlerince arama tarama faaliyetine devam edildiği belirtildi.
ELE GEÇİRİLENLER
Bir grup terör örgütü mensubu ile çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu, 2 DHKP/C mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, "Bölgede devam eden arama tarama faaliyetinde 3 kaleşnikof piyade tüfeği, bir tabanca şarjörü ve çeşitli dijital malzemeler ele geçirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
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