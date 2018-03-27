Tunceli'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'nin Merkez ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu 4 kişi etkisiz hale getirildi.
- AA
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.
Buna göre, Tunceli'nin Merkez ilçesi Beşir Komu bölgesinde icra edilen operasyonda 4 terörist belirlendi.
Teröristler, SİHA (üç atım) atışı sonucu ve bölgedeki unsurlarca etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu iki terörist de teslim oldu.
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