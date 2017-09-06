Vali açıkladı: 50 öğretmenin tayini durduruldu
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tunceli'den başka şehirlere tayini çıkarılan 62 öğretmenden 50'sinin tayinin Bakanlıkça durdurulduğunu ve görevlerine devam edeceklerini açıkladı.
- DHA
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tunceli'den başka şehirlere tayini çıkarılan 62 öğretmenden 50'sinin tayinin Bakanlıkça durdurulduğunu ve görevlerine devam edeceklerini açıkladı.
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