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Tunceli'de 7 teröristin öldürüldüğü çatışma anı ortaya çıktı

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında sözde Nazımiye gücü sorumlusu Mahir kod adlı Cihan Kıt ve aranan teröristler listesinde 600 bin TL ödüllü 'Turuncu' kategoride, bir diğerinin ise 300 bin TL ödüllü 'Gri' kategoride yer aldığı 7 teröristlerle çatışma anı ortaya çıktı.

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Tunceli Valiliği Pülümür kırsalında 7 teröristin öldürüldüğü operasyonla ilgili bilgi verdi.
 
Yapılan açıklamada; "Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu operasyonda boynunda ve elinde haç işareti olan Tunceli-Ovacık 1988 doğumlu Turuncu Listede kaydı olan Sözde Nazımiye Gücü Sorumlusu Mahir Kod-Cihan Kıt, Gri listede kaydı olan 1994 Tunceli doğumlu Baran Kod-Haydar Gül adlı PKK’lı teröristlerle birlikte toplam 7 terörist çıkan çatışmada silahları ve mühimmatları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.
Teröristlerden 1 adet roketatar, 2 adet M-16, 5 adet kaleşnikof, 1 adet sırt telsizi, 4 adet el telsizi, 12 adet şarjör, çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildiren valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam ettiğini aktardı.

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