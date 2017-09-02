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Tunceli'de 8 teröristin öldürüldüğü operasyon sonrası Tunceli-Pülümür-Erzincan yolu trafiğe açıldı

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8 teröristin öldürüldüğü operasyon öncesi güvenlik nedeniyle kapatılan Tunceli-Pülümür-Erzincan yolunun trafiğe açıldığını bildirdi.

  • İHA
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Tunceli'de dün güvenlik güçlerinin istihbarat çalışması sonrası merkeze bağlı Uzuntarla köyü  kırsalında terör örgütü PKK'lı terörist grup belirlenmişti. Bunun üzerine Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu güvenlik gerekçesiyle kapatılmış, karadan Jandarma Komando ile Özel Hareket timleri, havadan ise F-16 ve silahlı İHA'larla operasyon düzenlenmişti. Akşam ve sabah yapılan iki operasyonda aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu tahmin edilen 8 terörist ölü olarak ele geçirilmişti.
 
8 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "Teröristlere yaptığımız operasyon kapsamında dün akşamdan itibaren kapattığımız Tunceli-Pülümür-Erzincan yolu an itibariyle trafiğe açıldı" dedi.
 

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