Tunceli'de 8 teröristin öldürüldüğü operasyon sonrası Tunceli-Pülümür-Erzincan yolu trafiğe açıldı

Tunceli'de dün güvenlik güçlerinin istihbarat çalışması sonrası merkeze bağlı Uzuntarla köyü kırsalında terör örgütü PKK'lı terörist grup belirlenmişti. Bunun üzerine Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu güvenlik gerekçesiyle kapatılmış, karadan Jandarma Komando ile Özel Hareket timleri, havadan ise F-16 ve silahlı İHA'larla operasyon düzenlenmişti. Akşam ve sabah yapılan iki operasyonda aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu tahmin edilen 8 terörist ölü olarak ele geçirilmişti.

8 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "Teröristlere yaptığımız operasyon kapsamında dün akşamdan itibaren kapattığımız Tunceli-Pülümür-Erzincan yolu an itibariyle trafiğe açıldı" dedi.