Tunceli’de Başsavcı Murat Uzun’u şehit eden terörist tutuklandı

29 Ağustos’ta Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi Barış Mahallesi Bulutpınarı kırsalında güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlediği operasyonda 2’si ölü, 1’i yaralı 5 terörist ele geçirilmişti. Teröristlerden yaralı olarak ele geçirilenin ’Azad Çüngüş’ kod adlı Gürbüz Topçu’nun 2012 yılında Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun’u şehit ettiği ortaya çıkmıştı. Kahramanmaraş’tan tedavisi için Elazığ’a getirilen ve tedavisinin ardından Tunceli’ye götürülen teröristin ifadesi tamamlandı. İfadesi tamamlanan terörist Gürbüz Topçu, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Başsavcı ve 6 güvenlik görevlisini şehit etmiş

Terörist Topçu’nun başsavcının şehit edilmesi olayı dışında 2010 yılında 2 askerin şehit edilmesi, 2012, 2015 ve 2016 yıllarında 4 polisin şehit edilmesi olayında yer aldığı belirlendi. Bölgede birçok eylemde de aktif rol oynadığı öğrenilen teröristin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmadan yaralı kurtularak kaçtığı tespit edildi. Terörist Topçu’nun sol örgütlerle kurulan ve terör örgütü PKK ile eylem birliği içinde hareket eden çatı örgüt olarak bilinen Halkların Birleşik Devrim Hareketinin (HBDH) sözde sorumlularından olduğu bildirildi.